Минфин начал продавать валюту из ФНБ
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Министерство финансов России направило в Фонд национального благосостояния (ФНБ) купленную валюту и открыло ее продажу для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка. Об этом пишет РИА «Новости».
Уточняется, что перечисление уже сделано.
В результате процедуры размер средств ФНБ составил 12,2 триллиона рублей.
Отмечается, что по состоянию на 1 марта текущего года объем ФНБ был равен примерно $123,145 миллиарда.
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