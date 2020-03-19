Минфин начал продавать валюту из ФНБ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/567/12259567/RIAN_3093766.HR-pic905-895x505-78167.jpg">

Министерство финансов России направило в Фонд национального благосостояния (ФНБ) купленную валюту и открыло ее продажу для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка. Об этом пишет РИА «Новости».

Уточняется, что перечисление уже сделано.

В результате процедуры размер средств ФНБ составил 12,2 триллиона рублей.

Отмечается, что по состоянию на 1 марта текущего года объем ФНБ был равен примерно $123,145 миллиарда.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ

— Подготовлен законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка