Коронавирус может негативно повлиять на поставки алкоголя в Россию

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Крупные импортеры алкоголя предупредили российских закупщиков о возможных проблемах с поставками из-за закрытия границ в связи с коронавирусом, пишет «Коммерсантъ».

Утверждается, что поставщики предлагают заказать самое необходимое в ближайшее время и просят предоплату.

Рестораны и кафе терпят убытки из-за пандемии: их посещает все меньше людей, а власти вводят дополнительные ограничения.

В России коронавирусом заразились 147 человек.

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