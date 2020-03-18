Индекс Dow Jones упал более чем на 10%

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Основные фондовые индексы США увеличили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился до 19 081,66 пунктов, отметив падение на 10,15%.

Кроме того, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 8,31%, до отметки в 6725,16 пункта, и на 9,32% упал индекс широкого рынка S&P 500 — до 2293,38 пункта.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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