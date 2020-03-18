Нефть WTI опустилась ниже $25 впервые с ноября 2002 года
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Цены на нефть марки WTI опустилиcь ниже $25 за баррель впервые с ноября 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
Через несколько минут после падения нефть WTI поднялась до $25,02.
Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась до $27,34 за баррель.
Ранее цена нефти Brent упала ниже $28 за баррель впервые с 2016 года.
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