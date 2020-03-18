BMW временно закрывает заводы из-за коронавируса

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Немецкий производитель BMW объявил, что на месяц закрывает заводы в Европе и ЮАР из-за коронавируса, пишет AFP со ссылкой на заявление гендиректора компании Оливера Ципсе.

По словам Ципсе, предварительно перерыв продлится месяц.

На заводы приходится около половины объемов производства BMW. Производитель заявлял ранее, что коронавирус негативно повлияет на работу компании.

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