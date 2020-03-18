Минфин не видит поводов для паники
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Первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко считает, что поводов для паники нет, потому что финансовая система страны справится с проблемами и лишь окрепнет, пишет РИА «Новости».
«Уверена, что наша финансовая система, конечно, не просто выстоит те вызовы, которые мы сейчас получили, но выйдет из этих вызовов еще более крепкой, сплоченной и профессиональной», — сказала Нестеренко.
Она добавила, что ни в коем случае не следует впадать в панику.
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