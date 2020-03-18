Приватбанк приостановил обмен валют в наличном виде из-за коронавирус

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Крупнейший банк Украины Приватбанк с 18 марта временно отказывается от обмена валют в наличном виде на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Прайм».

Как отмечается, клиентам по-прежнему будут доступны операции по покупке и продаже валюты в режиме онлайн. Будет также доступна сеть терминалов самообслуживания.

В банке добавили, что ограничения продлятся до возобновления международного авиасообщения и поставок на Украину валютных банкнот из-за границы.

Однако наличную валюту в кассах Приватбанка без ограничений имеют возможность получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств. Также любые операции с наличной украинской гривной как в кассах банка, так и сети банкоматов, проводятся в обычном режиме.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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