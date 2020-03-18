Британец выиграл почти $70 млн в лотерею

Житель Великобритании выиграл 57 млн фунтов стерлингов ($69,2 млн ) в лотерею EuroMillions («Евромиллионы»). Об этом сообщает издание The Sun.

Как отмечается, британец стал обладателем самого крупного джепота в королевстве.

Известно, что розыгрыш EuroMillions проходит каждый вторник и пятницу в 20.30 по местному времени.

В октябре прошлого года другой житель страны выиграл $207 млн.

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