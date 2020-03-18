Торговые сети объяснили, почему пустуют полки в магазинах

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) объяснила, что пустые полки в магазинах связаны не с дефицитом товаров, а с проблемами в логистике, пишет URA.RU.

«Ритейлеры активно перестраивают все логистические схемы, чтобы ускоренно доставлять товары повышенного спроса на полки. Если товара нет на полке, он либо в пути, либо на складе», — рассказал директор по внешним связям АКОРТ Илья Власенко.

Власенко добавил, что перебоев с поставками быть не может, потому что магазины имеют складской запас товаров на несколько недель.

Ранее появилась информация, что люди массово закупаются продуктами из-за пандемии коронавируса. Особенно повысился спрос на крупы и туалетную бумагу.

В России коронавирусом заразились 114 человек.

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