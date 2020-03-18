МВФ отказался предоставить Венесуэле $5 млрд для борьбы с коронавирусом

Международный валютный фонд (МВФ) отказался рассматривать запрос Венесуэлы на предоставление финансовой помощи в размере $5 млрд для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителя фонда.

В фонде посчитали, что пока «нет ясности» относительно признания правительства страны международным сообществом, в связи с этим выделение средств невозможно.

В заявлении МВФ подчеркивается, что официальное признание является условием сотрудничества фонда со странами-членами.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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