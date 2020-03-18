Федеральное казначейство увеличило доходы в два раза за 2019 год
Федеральное казначейство России увеличило доходы в два раза в 2019 году за счет управления временно свободными бюджетными средствами, сообщается в проекте доклада к заседанию коллеги, который размещен на сайте ведомства.
В прошлом году доходы казначейства составили 181,4 млрд рублей, что в 2,2 раза превышает показатель 2018 года, говорится в доходе. Уточняется, что подобному росту способствовало расширение числа финансовых инструментов управления остатками бюджета.
В частности, росту доходов способствовали размещение свободных средств на банковских счетах и вкладах и предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Также в 2019 году казначейство разместило на банковском счету 150 млрд рублей, к началу текущего года сумма зачисленных процентов по нему составила 7,754 млрд рублей. Кроме того, ведомство ожидает поступления 58,4 млрд, начисленных на суммы депозитов, размещенных в 2019 году.
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