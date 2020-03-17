Определены продуктовые запасы российских ТЦ

Запасов продуктов питания в российских магазинах без пополнения хватит на восемь недель. Однако в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отметили, что идет постоянное пополнение товаров, пишут «Известия».

Как рассказал пресс-секретарь компании Илья Власенко, из-за коронавируса россияне стали чаще покупать продовольственные товары первой необходимости, средства личной гигиены и бытовую химию. Наиболее популярные продукты у граждан в последнее время — это крупы, макароны, туалетная бумага и средства дезинфекции (в частности, антисептики). Однако в соответствии с возросшим спросом на продукты растет и скорость закупки новых товаров.

«У торговых сетей на сегодняшний день нет проблем по основным товарным категориям: ни с запасами,… ни с доставкой», — добавил Власенко.

Он подчеркнул, что АКОРТ и органы федеральной власти работают над ускорением доставки продукции, которая пользуется повышенным спросом у россиян.

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