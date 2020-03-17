В Родительском комитете предложили давать родителям больничный из-за карантина в школах

Национальный родительский комитет России предложил выдавать родителям детей до 14 лет больничные листы для присмотра за детьми, которым приходится оставаться дома из-за введения карантина. Об этом сообщает RT со ссылкой на председателя комитета Ирину Волынец.

По ее словам, все количество детских учреждений, которые закрываются на карантин вследствие ухудшающейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу нового типа, растет. Волынец отметила, что в семьях, где родители работают, дети находятся дома без присмотра.

«Проблема усугубляется ещё и тем, что, согласно действующему законодательству, оставление детей до 14 лет без надзора и присмотра, в том числе и дома, чревато привлечением к уголовной ответственности в случае возникновения несчастных случаев и даже ограничением в родительских правах вплоть до лишения родительских прав», — разъяснила Волынец.

Она выразила мнение, что поэтому родителям, у которых ситуации является безвыходной, нужно дать право уходить на оплачиваемый больничный до отмены карантина в образовательных заведениях, в которых учатся их дети.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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