Мировые цены на нефть выросли на 5%

Мировые цены на нефть после обрушения, случившегося в понедельник, 16 марта, выросли уже более чем на 5%. Обб этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Так, на 4.02 мск стоимость майского фьючерса марки Brent увеличивается на 5,23%, достигнув $31,17 за баррель. При этом апрельский фьючерс марки WTI становится дороже на 5,10%, поднявшись до $30,48 за баррель.

До этого в ходе торгов 16 марта нефть марки Brent показала минимум 2016 года, упав ниже $30 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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