Трамп допустил возможность рецессии экономики США

Президент США Дональд Трамп допустил, что экономика страны может двигаться в направлении рецессии в условиях пандемии коронавируса нового типа. Об этом он заявил в ходе брифинга в Белом доме, сообщает ТАСС.

При этом глава государства выразил уверенность, что после окончания пандемии американскую экономику ждет «невероятный рост».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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