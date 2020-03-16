Нефть Brent отыграла в цене $1,2

Североморская нефтяная смесь марки Brent отыграла в цене после падения на более 5%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Так стоимость майских фьючерсов на нефть Brent поднялась на $1,2 и составила $32,8.

В свою очередь нефть марки WTI поднялась в цене на $1,4 до отметки в $31,6.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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