Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года

Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительный механизм назначения пенсий с 2021 года. Об этом сообщают «Известия».

Согласно документу, россияне в возрасте 45 лет смогут через сайт госуслуг следить за размером пенсионных накоплений.

Законопроект планируют представить правительству в сентябре 2020 года. В пресс-службе ведомства уточнили, что данная инициатива позволит гражданам России «заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению».

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