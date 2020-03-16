Названы потери банков в РФ из-за коронавируса и обвала цен на нефть

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» посчитали потери российский банков на фоне ситуации на нефтяном рынке и пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По мнению экспертов, банки ожидает снижение прибыли, а также торможение розничного кредитования.

Также, согласно данным прогноза агентства на 2020 год, банки могут столкнуться с ускорением инфляции и ухудшится положение корпоративных заемщиков, например авиакомпаний и автодилеров.

Кроме того, эксперты рассказали о росту проблемной задолженности, преимущественно по необеспеченным потребительским кредитам, из-за ухудшения материального положения населения.