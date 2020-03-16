Трамп оценил снижение ставки ФРС

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Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Patrick Semansky/AP

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение Федеральной резервной службы США (ФРС) снизить базовую ставку из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он положительно встретил такое решение и поздравил службу с его принятием.

«Это замечательно для нашей страны», — добавил Трамп.

Ранее ФРС снизила базовую ставку до 0 — 0,25% на фоне распространения коронавируса.

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