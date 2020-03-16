Трамп оценил снижение ставки ФРС
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Американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение Федеральной резервной службы США (ФРС) снизить базовую ставку из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он положительно встретил такое решение и поздравил службу с его принятием.
«Это замечательно для нашей страны», — добавил Трамп.
Ранее ФРС снизила базовую ставку до 0 — 0,25% на фоне распространения коронавируса.
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