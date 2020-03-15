Минфин США считает маловероятной рецессию экономики из-за коронавируса
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Пандемия коронавируса нового типа не приведет к рецессии экономики США, заявил глава американского министерства финансов Стивен Мнучин. Об этом сообщает телеканал ABC.
В ближайшее время американскую экономику ждет замедление, отметил Мнучин. При этом он выразил уверенность, что позднее в текущем году начнется экономический рост.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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