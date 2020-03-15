В Москве со склада похитили более тонны красной икры

Неизвестные украли более тонны икры горбуши и кеты со склада на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Сумма ущерба составила 3 млн 55 тыс. руб.

Уточняется, что похищено 60 кг 145 грамм икры горбуши и 1 тонна 305 кг икры кеты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

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