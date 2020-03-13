«Перекресток» назвал «обычной практикой» призыв делать запасы

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Пользователи соцсетей обратили внимание на акцию в онлайн-супермаркете «Перекресток», сочтя ее провокационной.

Акция «Делаем запасы» предоставляет покупателям скидки на консервы, воду, крупы и популярные товары для дома. Именно эти товары пользуются наибольшим спросом у населения во время чрезвычайных ситуаций.

Отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», в компании X5 Retail Group (розничные сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») назвали эту акцию «обычной практикой», не связанной с ростом панических настроений из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Для удобства наших покупателей мы собрали под этой кнопкой наиболее популярные в данный период товары. Это обычная практика. Например, на прошлой неделе там можно было найти цветы, конфеты и подарочные наборы для женщин, а через какое-то время здесь будут собраны товары для гриля и дачи», — объяснил начальник управления по связям с общественностью X5 Retail Group Денис Кузнецов.

На минувшей неделе жители Австралии стали массово скупать туалетную бумагу на фоне эпидемии коронавируса. Местные супермаркеты были вынуждены ограничивать продажи бумаги.

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