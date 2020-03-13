В ЦБ заявили о готовности страны к внешним шокам

Финансовая система РФ подготовлена к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах, заявили в Центробанке РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Регулятор отметил, что имеет полный набор инструментов для поддержания финансовой стабильности и готов их задействовать.

В ЦБ сообщили, что внимательно следят за развитием ситуации на финансовом рынке и уже приняли ряд мер для стабилизации ситуации и смягчения негативных эффектов для экономики России.

Так, ЦБ ввел временные регуляторные послабления для банков, которые должны помочь отраслям транспорта и туризма и стимулировать кредитование производителей медицинских товаров, спрос на которые растет из-за коронавируса.

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