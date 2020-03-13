Эксперты допустили, что свыше 60 регионов РФ могут оказаться без резервов в 2020 году

Свыше 60 регионов России могут оказаться без резервов в 2020 году в связи с превышением расходов над доходами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

По данным аналитиков, рост доходов в 2019 году был в 79 из 80 регионов. Такое же соотношение наблюдалось и годом ранее. Однако в 2019 году доходы увеличивались в среднем на 10%, а расходы — на 15%.

«К концу года 62 региона могут остаться без запасов ликвидности из-за опережающего роста расходов», — указано в исследовании.

Эксперты считают, что это может произойти из-за торможения поступлений в бюджет от налога на прибыль. Отрицательная динамика выявлена в 27 регионах. При этом в 2018 году она была замечена только в 17 регионах. Темп прироста поступлений от налога на прибыль с 2018 по 2019 год уменьшился с 23% до 8%.

В материале также указано, что плановый объем дотаций в регионы на 2020 год превышает 700 млрд рублей. Однако, как считают аналитики, пандемия коронавируса и прочие негативные факторы могут существенно возрасти при намерении Минфина сдерживать рост долговой нагрузки регионов.