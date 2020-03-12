Курс рубля краткосрочно рос к доллару и евро

Курс рубля, по данным Мосбиржи, рос, пытаясь восстановиться в плюс к иностранной валюте. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, по расчетам на «завтра» на 20.23 мск курс доллара увеличился на 97 копеек до 73,92 рубля.

В свою очередь курс евро вырос на 44 копейки до уровня 82,60 рубля.

Ранее по расчетам на 20.00 мск доллар опускался до дневного минимума 72,91 рубля, а евро — до 81,34 рубля.

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