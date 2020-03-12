Саудовская Аравия планирует поставлять Европе нефть по цене $25 за баррель

Саудовская Аравия планирует увеличение поставок нефти в европейские страны по цене $25 за баррель. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, королевство предложило нефть сорта Arab Light в Роттердам по этой цене.

Соответствующие предложения на превышающие стандартные объемы на 25-200% поставки поступили ряду компаний. Речь идет о компаниях Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa.

Отмечается, что стоимость в $25 за баррель — гораздо ниже, чем цена российской экспортной марки Urals. При этом Саудовская Аравия, как правило, поставляла в Европу небольшие объемы сырья.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.