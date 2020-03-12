Кудрин: мировая экономика стоит на пороге нового кризиса

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин предсказал мировой экономике новый кризис, пишет РИА «Новости».

«Я хочу уже сказать полноценно, что, скорее всего, мы стоим на пороге кризиса. Нынешний кризис может оказаться достаточно чувствительным», — сказал Кудрин.

По его словам, ситуация ухудшается тем, что, в отличие от 2008 года, Китай существенно пострадал от коронавируса, поэтому не сможет быть двигателем мировой экономики. Экономист добавил, что надеется на подорожание нефти, чтобы избежать инфляции в стране.

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