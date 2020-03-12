Эр-Рияд намерен предложить Европе тройные объемы нефти по $25

Саудовская Аравия намерена предложить европейским странам тройные объемы нефти по сниженной цене, до $25 за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, подобные скидки указывают на то, что европейский рынок станет основной целью в нефтяной сфере для Эр-Рияда и Москвы.

Отмечается, что королевство предлагает свою нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене около $25 за баррель, что значительно ниже стоимости российской нефти Urals.

Как сообщают источники, саудиты уже направили предложения таким компаниям, как Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa.

«Диапазон объема дополнительных поставок составлял от 25 до 200%, в зависимости от компании», — сказал собеседник агентства.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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