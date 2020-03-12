АТОР предупредила о возможном коллапсе в туротросли из-за коронавируса

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Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево, март 2020 года Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево, март 2020 года
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево, март 2020 года
РИА «Новости»

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что не исключает коллапса в туротрасли из-за коронавируса, если тенденция на ухудшение сохранится еще месяц, передает ТАСС.

«Ситуация не дошла до состояния коллапса в отрасли. Но она может приблизиться к коллапсу, если вот это положение, ухудшающееся каждый день, сохранится как минимум еще месяц», — сказала Ломидзе.

Она пояснила, что в самой серьезной зоне риска находятся маленькие и средние компании и небольшие агентства, которые работали в основном на каких-то массовых направлениях.

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