Курсы доллара и евро выросли более чем на 2,5 рубля
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Официальный курс доллара на 13 марта вырос на 2,5554 рубля и 74,0274 рубля. Об этом сообщает Центральный банк России.
Официальный курс евро увеличился на 2,6377 рубля — до 83,6584 рубля.
Стоимость бивалютной корзины выросла по сравнению четвергом на 2,5925 рубля, составив 78,3614 рубля.
Исторический минимум по курсу рубля был зафиксирован в 2016 года. Тогда евро поднимался до 93,60 рублей, а доллар составлял — 85,75 рубля.
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