Песков заявил, что коронавирус может серьезно повлиять на мировую экономику

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции может серьезно повлиять на мировую экономику, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, коронавирус может иметь более серьезные последствия для экономики.

Песков отметил, что глобальная экономическая рецессия «может быть где- то на горизонте».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2. В настоящее время количество смертельных исходов в результате заражения коронавирусом в мире превысило 4000.

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