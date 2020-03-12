В ОНК рассказали о свадьбе Абызова в «Лефортово»

Экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов во время своей свадьбы, которая должна состояться 25 марта в следственном изоляторе «Лефортово», сможет поцеловать невесту и обменяться с ней кольцами. Об этом сообщает RT со ссылкой на члена ОНК Москвы Бориса Клина.

Церемония бракосочетания пройдет в комнате для краткосрочных свиданий. По словам Клина, Абызов сможет поцеловать невесту, но цветы проносить в изолятор запрещено.

После свадьбы молодожены будут общаться через разделительную перегородку. Также заключенному придется сдать свое кольцо.

В конце января Басманный суд Москвы продлил Михаилу Абызову срок в СИЗО до 26 марта.

Экс-министру предъявлено обвинение по четырем статьям УК России: по ст.159 УК России (Мошенничество), ст. 210 УК страны (Организация преступного сообщества), ст.289 УК России (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК страны (Легализация денежных средств).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Абызов сыграет свадьбу в СИЗО

— Рауф Арашуков и Абызов стали соседями по камере в СИЗО

— У экс-министра Абызова в СИЗО развился острый невроз