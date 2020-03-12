Казахстан отменил конференцию ВТО из-за коронавируса

Казахстан из-за распространения коронавирусной инфекции отменил министерскую конференцию Всемирной торговой организации (ВТО), которая должна была состояться в июне в Нур-Султане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера, министра финансов страны Алихана Смаилова.

«Уже отменили», — ответил министр журналистам на соответствующий вопрос.

Он добавил, что такое решение было принято на фоне ситуации с коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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