Мишустин утвердил выплаты ветеранам ВОВ к 9 мая

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил правила предоставления выплат ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию годовщины Победы. Об этом говорится в постановлении на портале правовой информации.

Единовременную выплату получат участники и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, военнослужащие, погибшие в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов войны, жители блокадного Ленинграда. Эта категория людей получит по 75 тыс руб. Еще по 50 тыс. руб.выплатят труженикам тыла.

Предполагается, что 75 тыс. руб. выплатят свыше 537 тыс. человек, а выплату в размере 50 тыс. руб. получат 611,4 тыс. человек.

Постановление датировано 6 марта.

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