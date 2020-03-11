Saudi Aramco увеличит мощности по добыче нефти

Саудовская Аравия объявила о намерении повысить предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) — до 13 млн б/с. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании Saudi Aramco.

Отмечается, что соответствующее указание было дано министерства энергетики страны.

При этом не уточняется, в какие сроки должно быть выполнено поручение.

До этого Саудовская Аравия заявляла о намерении повысить добычу с апреля на 26% — до 12,3 млн б/с.

6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После этого 7 марта Саудовская Аравия ввела массовые скидки к своим официальным продажным ценам на нефть. Также сообщалась, что Эр-Рияд готов увеличить добычу нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки.

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