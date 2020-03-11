Падение рубля может привести к сокращению ассортимента алкоголя

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Ослабление курса рубля может привести к частичному сокращению ассортимента алкоголя в крупных торговых сетях. Об этом рассказали опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

По словам генерального директора «Ладога Дистрибьюшен» Сергея Клюшкина, большинство зарубежных поставщиков помогают дистрибьюторам сохранить объем продаж.

«Мы держим на складе достаточный запас продукции, чтобы обеспечить удержание цен на прежнем уровне не менее трех месяцев», — объяснил собеседник издания.

Президент группы компаний Simple Максим Каширин также посчитал, что никаких оснований пересматривать стоимость алкогольной продукции сейчас нет.

Компании располагают достаточным запасом алкоголя на складах. Кроме того, при планировании продаж они изначально ориентировались на курс евро в 75 рублей, заключил Каширин.

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