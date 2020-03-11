Эксперты спрогнозировали подорожание одежды на 10% из-за ослабления рубля

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В условиях ослабления рубля к евро и доллару в России вырастут цены на одежду, однако произойдет это не сразу. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители рынка.

По словам генерального директора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, розничные операторы не будут повышать цены сразу, чтобы не потерять покупателей.

В массовом сегменте ритейлеры будут предлагать за ту же цену товары более низкого качества. В премиальном сегменте рост цен начнется уже в следующем сезоне.

Согласно предварительным оценкам, при текущем курсе рубля цены в премиальном сегменте вырастут на 20%, а в бюджетном – на 10%.

Президент Baon Илья Ярошенко посчитал, что резкое повышение цен повлечет за собой падение продаж.

«При дальнейшем падении национальной валюты, поднимать цены — не лучший вариант. Проходили это в 2014 году, за подъемом цен всегда следует падение продаж», — заключил он.

Напомним, рекордное снижение цен на нефть привело к обвалу российской валюты. В понедельник на международных торгах Forex доллар достиг в понедельник отметки в 73,28 рубля, евро поднимался до 83,80 рубля.

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