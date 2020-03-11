В Британии арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Власти Великобритании арестовали недвижимость дочери и внука бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает «Би-би-си».
Как отмечается, дочь Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида купили квартиры и дома за более чем $100 млн в Лондоне.
По данным издания, недвижимость оформлена на три офшора — Антильские острова, Панаму и британскую заморскую территорию Ангилья. Среди них особняк с бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню, дом в районе Хайгейт и квартира в фешенебельном районе Челси.
Британские власти арестовали собственность Назарбаевых по запросу правоохранительных органов весной 2019 года. Судья Высокого суда Лондона позволила придать информацию огласке.
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