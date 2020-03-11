«Силу Сибири» временно приостановят на профилактику

Работа газопровода «Сила Сибири» будет приостановлена для проведения профилактических работ. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Управлении информации ПАО «Газпром» отметили, что запущенный для экспорта в Китай в 2019 году газопровод нуждается в профилактике, как и любой другой.

Там также уточнили, что взаимодействующие стороны договаривались о проведении технических работ весной и осенью.

На данный момент между компаниями идет согласование точных дат профилактики, однако известно, что она пройдет в марте 2020 года.

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