«Силу Сибири» временно приостановят на профилактику
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Работа газопровода «Сила Сибири» будет приостановлена для проведения профилактических работ. Об этом сообщает «Интерфакс».
В Управлении информации ПАО «Газпром» отметили, что запущенный для экспорта в Китай в 2019 году газопровод нуждается в профилактике, как и любой другой.
Там также уточнили, что взаимодействующие стороны договаривались о проведении технических работ весной и осенью.
На данный момент между компаниями идет согласование точных дат профилактики, однако известно, что она пройдет в марте 2020 года.
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