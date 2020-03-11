В АКРА предупредили о начале нового финансового кризиса

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) опубликовало показали индекса финансового стресса в России ACRA FSI, который превысил пороговое значении. Об этом сообщается на официальном сайте.

Так на вторник, 10 марта, достиг отметки в 3,1 пункта. В агентстве уточнили, что с пятницы, 6 марта, индекс увеличился на два пункта.

Эти данные свидетельствуют о повышении вероятности финансового кризиса. Уточняется, что такое происходит не всегда, поскольку превышение отметки было не на долго зафиксировано в 2016 году.

Как отметили в АКРА, такие скачки ранее происходили 12 раз, в том числе в 2008-м, 2009-м и 2014-м годах.

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