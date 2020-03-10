Турбизнес Евросоюза потерял €1 млрд из-за сокращения туризма из Китая
Туристический бизнес Евросоюза несет потери из-за распространения коронавируса нового типа, заявил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Об этом сообщает ТАСС.
Одно лишь сокращение туризма из Китая привело к потерям около €1 млрдб отметил Домбровскис. Он добавил, что ущерб нанесен и другим сферам экономики Евросоюза, однако точные цифры на данный момент отсутствуют.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более 116 тысяч человек, умерли — 4084 человек.
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