Экономист из США предрек России победу в нефтяной войне 2020 года

Российская Федерация стала участницей «Великой нефтяной войны» 2020 года из-за обвала цен на нефтяном рынке и может победить в ней. О таком предположении написал американский экономист и профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев в статье для National Interest.

Профессор считает, что до конца года Россия сможет дать отпор Соединенным Штатам и наладить отношения с Саудовской Аравией. Также в статье подчеркивается, что Кремль готов взять все риски возможной эскалации в противостоянии с США, чтобы получить преимущество над Вашингтоном.

Преимуществами России Гвоздев называет возможность страны увеличить трубопроводный экспорт. Кроме того, российский бюджет может быть выполнен при гораздо более низких нефтяных ценах, чем саудовский.

«Важно, что саудовцы хотят конкурировать с Россией за долю рынка в Европе… дорогостоящий американский экспорт будет вытеснен»,— отмечает Гвоздев.

Одним из главных недостатков американских политиков эксперт называет привычку громко провозглашать свои стратегии за месяцы или даже годы, давая своим противникам достаточно времени для подготовки. Он считает, что в будущем Саудовская Аравия может вернуться к переговорам с РФ, однако все зависит от действий Штатов. Таким образом, Москва имеет хорошие шансы победить нефтяной войне.

«Благодаря талантливой команде из Минфина России в стране создан хороший денежный резерв на черный день»,— резюмирует он.

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