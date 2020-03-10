Финансист назвал последствия падения рубля для россиян

Профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал о последствиях падения курса рубля для россиян. Своим прогнозом эксперт поделился в интервью «Вечерней Москве».

Финансист заявил, что падение российской валюты сделает менее доступными для граждан поездки за границу. Кроме того, подорожают импортные товары: автомобили, одежда и техника.

По словам эксперта, снижения курса рубля продолжится, что связано с отказом России от соглашения с ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти), с угрозой коронавируса, а также с давлением санкций. Он также отметил, что степень подорожания можно узнать, посмотрев, на сколько изменился доллар по отношению к рублю.

Юденков также отметил, что цены на товары первой необходимости значительно не поднимутся.