Армани пожертвовал $1,4 млн на борьбу с коронавирусом

Итальянский модельер Джорджио Армани пожертвовал $1,4 млн Италии для борьбы с коронавирусом, пишет Daily Mail.

Сумма разделена между тремя больницами в Милане, римской клиникой и Агентством гражданской защиты.

Большинство сотрудников компании Armani работает из дома.

С 10 марта Италия закрыта на карантин. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий. Закрыты учебные заведения, музеи, театры, развлекательные центры. 8 марта Италия стала первой по смертности от коронавируса — умирает каждый 20-й человек. Всего в стране скончались 366 заразившихся.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены больше 113 тысяч, скончались около четырех тысяч человек.

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