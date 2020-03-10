Центробанк с 10 марта начнет продажи валюты на внутреннем рынке

Центральный банк РФ с 10 марта начнет продавать валюты на внутреннем рынке с целью реализации механизма бюджетного правила. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отмечается, данные операции будут проводиться до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

При этом учитываются цены на нефть и ее влияние на операции ФНБ в апреле текущего года.

Соответствующее решение было принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и сокращения волатильности финансовых рынков на фоне существенных изменений на мировом рынке нефти.

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