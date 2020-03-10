Стали известны обстоятельства развала сделки ОПЕК+

Саудовская Аравия инициировала выход из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленных российских чиновников.

Как отмечается, Россия, напротив, выступала за продолжение сделки.

«Саудиты приняли решение о выходе», — сказал чиновник.

По словам другого источника, Саудовская Аравия хотела использовать распространение коронавируса, чтобы предложить максимальные издержки от сокращения добычи на страны, которые не входят в ОПЕК.

Ранее сообщалось об обвале цен на нефть на фоне результатов заседания ОПЕК+, на котором Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.

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