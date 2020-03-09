Трамп назвал причину падения нефтяных котировок
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на мировом нефтяном рынке. Публикация была размещена на его странице в Twitter.
По его мнению, причиной обвала нефтяного рынка стали разногласия между Саудовской Аравией и Россией.
Он также подчеркнул, что на текущее положение нефтяных цен повлияли и фейковые новости.
«Это (разногласия Эр-Рияда и Москвы. — примечание «Газеты.Ru») и фейковые новости является причиной обвала рынка!» — написал Трамп.
В пятницу, 6 марта, глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Россия не смогла договориться о параметрах сокращения нефтедобычи.
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