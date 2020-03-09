Эр-Рияд опроверг сообщения о планах вести ценовую войну с Москвой на рынке нефти

Саудовская Аравия опровергла информацию о том, что она объявила России ценовую войну на рынке нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПЕК.

«Это не правда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией», — сказал представитель королевства.

По его словам, напротив, Москва является очень важным партнером для Эр-Рияда и важнейшим игроком на энергетическом рынке.

Он также отметил, что без решения ОПЕК+ ничто сдерживает планы Saudi Aramco в апреле.

Источник также добавил, что за происходящее в настоящее время на рынке нефти ответственны все участники сделки, особенно его крупнейшие участники.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия инсценировала падение цен на нефть с целью ослабления позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.

6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.

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