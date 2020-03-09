Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях на фоне падения рубля

Министерство финансов РФ рассматривает возможность приостановления проведений аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.

Решение по проведению аукционов ОФЗ будет зависеть от рыночной конъюнктуры, что необходимо для стабилизации рыночной ситуации и недопущению чрезмерного давления на долговой рынок.

В министерстве отметили, что снижение числа заимствований может быть компенсировано за счет других источников финансирования дефицита бюджета. Речь идет в том числе об остатках денежных средств на едином счете федерального бюджета.

По состоянию на 1 марта 2020 года, объем средств Федерального казначейства на счетах Центробанка и кредитных организациях и по операциям репо равен 4,2 трлн рублям.

Согласно сообщению Минфина, если курс рубля ослабнет, то полученные средства от базовых нефтегазовых доходов бюджета будут направлены на сокращение плановой потребности в заимствованиях.

6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.

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