Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля
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Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова сообщила, что социальные выплаты и пенсии россиян будут проиндексированы вне зависимости от курса рубля. Об этом пишет РИА «Новости».
«Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться», — сказала Бибикова.
По ее словам, будет выполнено то, что планируется закрепить в Конституции.
Сенатор также отметила, что жителям России не стоит опасаться снижения реальных доходов на фоне падения рубля.
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