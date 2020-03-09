Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля

Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова сообщила, что социальные выплаты и пенсии россиян будут проиндексированы вне зависимости от курса рубля. Об этом пишет РИА «Новости».

«Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться», — сказала Бибикова.

По ее словам, будет выполнено то, что планируется закрепить в Конституции.

Сенатор также отметила, что жителям России не стоит опасаться снижения реальных доходов на фоне падения рубля.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— За 20 минут евро вырос на рубль до 86 рублей на международных торгах

— Курс евро превысил 85 рублей

— Социальные пенсии россиян станут больше